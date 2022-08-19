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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü: 'Büyükelçilerin atanması ilişkilere ivme kazandıracak'

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail Cumhurbaşkanı#Herzog
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü: Büyükelçilerin atanması ilişkilere ivme kazandıracak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sonrası dönüşte gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken İsrail'le ilişkilerle ilgili bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Daha çok siyaset eksenli dersek isabetli olur. Yani siyasetin gereği bu. Onun için de siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın." 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail Cumhurbaşkanı#Herzog

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