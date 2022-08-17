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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Yair Lapid
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 21:53

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Lapid arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid’in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMA KARARINA DEĞİNİLDİ

Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Yair Lapid

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