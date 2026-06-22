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Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

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#Son Dakika Haber#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
Son dakika.... Cumhurbaşkanı Erdoğandan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 19:40

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran-ABD mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti. Öte yandan Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

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Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

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IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

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#Son Dakika Haber#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan

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