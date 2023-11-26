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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#İbrahim Reisi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 21:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ile Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ele alındı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İran ve Türkiye’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede liderler, Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundular.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#İbrahim Reisi

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