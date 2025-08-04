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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı ile kritik Gazze görüşmesi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Keir Starmer#İngiltere
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan İngiltere Başbakanı ile kritik Gazze görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 19:43

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer’ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Keir Starmer#İngiltere

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