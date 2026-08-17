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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Andy Burnham
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 21:55

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti

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İletişim Başkanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Başbakan Burnham’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söyledi” ifadeleri yer aldı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İngiltere#Andy Burnham

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