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Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı!

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa görüşmesi başladı. Görüşmenin ardından iki lider heyetleriyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumunu gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

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