Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, 25 Eylül'de görüşecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 21:09

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Öte yandan ABD Başkanı Trump, 25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'de görüşeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz. 

