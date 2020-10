Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Safiye teyzenin gülümseten konuşması: Senin damadının adı Bayraktar mıydı?

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara doğru yürüdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canlandı, böyle canlanıyor." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Kayseri teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kayseri'nin ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'ime sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena ediyorum. Kayseri, asaletiyle cesaretiyle çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor. Evet bu şehirle Erciyes gibi ak alnıyla, Erciyes gibi dik başıyla iftihar ediyoruz. Bu şehrin dertlilere deva, hastalara şifa vesilesiyle medeniyet coğrafyamızı ilmik ilmik işleyen Mimar Sinan ile iftihar ediyoruz. Bu şehrin 'hak yoluna gidenlerin asa olsam ellerine' diyen şairleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin her köşesinde bir ilim ocağı tutuşturan, bu ocağı en zor şartlarda bile söndürmeyen alimleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin, 'bu cihan erlerin meydanıdır' diyen Kadıburhanettin'i ile iftihar ediyoruz."

"ÇALIŞKANLIK KAYSERİLİNİN HAMURUNDA VAR"

Aşık Seyrani'nin "Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmezmiş" sözlerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim Kayseri ile gönül bağımız da işte böyledir. Kayseri, her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı, Kayseri, yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri, girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt göstermeden önüne arkasına sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Kayseri, maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten asla çekinmedi. Biz de bugüne kadar Kayseri'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik, Kayserilinin hamurunda zaten var. Kabiliyetleri destek ve teşviklerle zenginleştirerek Anadolu'nun ortasında dünya çapında özgün bir kalkınma modelini hayata geçirdik.

Nitekim Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan, bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını yaptık. Bugün de kongremizin ardından Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen, yaklaşık 800 konut, 55 iş yeri ve sosyal donatılarının açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu bölgelerdeki dönüşüm tamamlandığında şehrimiz toplamda 9 bin yeni konuta da sahip olacak."

Kayseri'de belediyeler ve TOKİ vasıtasıyla 20 yıldır devam ettirdikleri çalışmalarda bugüne kadar 100 bin konutu dönüştürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Kayseri, gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz, zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizatihi kendisi Türkiye sınırlarını aşarak, dünya çapında bir marka, bir değer haline gelmiştir." dedi.

Kayseri'nin, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin, 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inandığını söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin bu süreçte tarihi bir dönüm noktası işlevi göreceğini belirtti.

Büyükşehir bazında ilk kongresinin de Kayseri'de yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nin yapılacağını hatırlattı.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin, bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan büyük değişimin tam merkezinde yer aldığı bir mücadeleyi sürdürürken diğer yandan da kalkınma hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüğünü belirtti.

Çarpık küresel yönetim düzeninin siyasi, insani ve ekonomik krizlerle yalpaladığını ifade eden Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yaşanan gelişmelerin bu sürecin daha açık bir şekilde görülmesine ve hızlanmasına vesile olduğuna dikkati çekti.

Gelişmiş denilen devletlerin, bırakın dünyayı yönetmeyi, kendi vatandaşlarına bile faydalarının olmadığının hep birlikte müşahede edildiğini dile getiren Erdoğan, "Buna karşılık, asırlardır geri kalmış diye yaftalanarak sömürülen bölgelerin yıldızlarının hızla parladığını görüyoruz. Türkiye, işte bu hercümerç içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor. Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın sebebi tamahkarlığımız değil asırlardır gasbedilen haklarımıza sahip çıkma kararlılığımızdır." diye konuştu.

Türkiye'nin kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda, kaynaklarında gözü olmadığının altını çizen Erdoğan, sadece Türkiye'nin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadıkları kardeşlerinin haklarını savunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Binlerce kilometre öteden gelip sınırlarımız dibinde terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz." ifadesini kullanan Erdoğan, birkaç gün önce, Aralık 2016'da Kayseri'de bombalı araç kullanılarak şehit edilen 15 askere yapılan saldırının faillerinden birinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini anımsattı.

"BU TERÖR BATAKLIĞINI KURUTACAĞIZ"

"Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?" diye soran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de ve Irak'ta, bize yönelik tehditlerin önüne geçmek, oralardaki kardeşlerimizin huzurunu gözetmek dışında hiçbir amacımız yoktur. Son dönemde, Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Daha açık söyleyeyim, yani bakıyorsunuz, orada bir terör devleti kurma gayreti var. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum: Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Ne gerekiyorsa onu yapacak ve bu terör bataklığını kurutacağız. Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da unutulmamasını istiyorum. Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlardaki iş birliğiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Şayet karşımızdakiler gerçekten müttefikimizseler, onlardan her meseleyi kendi mecrasında değerlendirmelerini ve bunun tabii neticelerine saygı duymalarını bekleriz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'ın ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması yerine, hakkın ve hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Doğu Akdeniz haritasına şöyle bir göz ucuyla bakmak dahi Türkiye'nin haklılığını anlamak için yeterlidir. Bu konuda da karşımızdakiler hakka ve hukuka uygun hareket edene kadar, kendi planlarımızı hayata geçirmekte kararlıyız. Karadeniz'de bulduğumuz, bugünün değeriyle 80 milyar dolara tekabül eden 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı, Akdeniz'deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de en kısa sürede müjdeli haberler bekliyoruz."

Libya'da, ülkenin meşru yönetimi yerine darbecilerin yanında yer alan herkesin, demokrasi sicilinin bozulduğunun altını çizen Erdoğan, Fransa başta olmak üzere, darbecilere destek veren hiçbir ülkenin, artık dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakları kalmadığını kaydetti.

Erdoğan, konuşmasında Avrupa'da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının her gün yeni ve endişe verici emareleriyle karşılaştıklarını belirterek "Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır." diye konuştu.

"Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hristiyanların mabedlerine yaptık mı?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapmadık ve yapmayız. Çünkü bizim karakterimizde, bizim cibilliyetimizde böyle bir anlayış yok. Ama bunların liderleriyle görüştüğümüz zaman 'Nasıl oldu ya', 'Olmaz böyle bir şey ya' hemen buna başlarlar. Bütün kayıtlar ortada. Bütün bu kayıtlarla konuşuyoruz biz. Bunlar da özgürlük diye bir şey yok. 'Laiklik, laiklik' diyorlar laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa'da, Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır. Bunun adı da özgürlük değil, düpedüz İslam düşmanlığıdır."

"BAĞNAZ VE FAŞİST ZİHNİYETİ ZATEN GÖRMÜŞTÜK"

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunun da asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü Batılı için Müslüman Türk'tür aynı şekilde Türk Müslüman'dır. Ülkemizin üyeliğine karşı sergilenen riyakarlıkta 'AB değerleri' diye dünyaya yutturulmaya çalışılan bağnaz ve faşist zihniyeti zaten görmüştük. Şimdi kendi vatandaşı olan Müslümanların haklarına yönelik bu tür saldırılarla Avrupa faşizmi yeni bir safhaya geçmiştir. Bu tehlikeli gidiş Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında insanlık tarihinin en büyük katliamlarını gerçekleştiren Avrupa'nın aklının hala başına gelmediğinin işaretidir. Avrupa Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor. Şayet Avrupa ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanan küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bir an önce bünyelerindeki bu İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmalıdır. Aksi takdirde bu hastalık Fransa'sından Almanya'sına tüm Avrupa'yı içten çökertecektir."

"TARİHİN HÜKMÜNE HAVALE EDİYORUZ"

Erdoğan, Türkiye'nin her konuda olduğu gibi bu hususta da sonuna kadar hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı sürdüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun tamamının huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekte kararlıyız.

Türkiye pek çok cephede kendisi, ümmet ve tüm insanlık için böylesine büyük bir mücadele verirken ülkemize karşı husumet cephesinin bayraktarlığına soyunanları üzüntüyle takip ediyoruz. Üzüntümüz bunların düşmanlığından göreceğimiz zarardan değildir. Yel kayadan ne götürür misali biz bu kayıpları başka yerlerden fazlasıyla telafi ederiz. Dünyada hak ve adalet temelli yeni bir düzenin kurulma şansını yakaladığımız böyle bir dönemde sergilenen bu kirli oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz. Biz doğrunun yanındaki duruşumuzu gerektiğinde bedel ödeme pahasına koruyacağız. Bir yandan bölgesel ve küresel gelişmeleri ülkemizin ve ilkelerimizin lehine yönlendirmeye devam ederken, diğer yandan da kalkınma, büyüme, zenginleşme hedeflerimize adım adım yaklaşacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yılda bu çerçevede destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attığını belirterek "Ülkemizi nereden alıp, nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir." ifadesini kullandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE 9 BİN KONUTU DAHA KAYSERİ'YE KAZANDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de 18 yılda 30 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğine işaret ederek "Buna rağmen her kim 'Kayseri kamu yatırımlarından yeteri kadar pay almıyor' diyorsa inanın bana gözüne, dizine durur. Kayseri sahip olduğu imkanlarla sadece kendisini değil bölgesindeki tüm şehirleri de besliyor, destekliyor, geliştiriyor." diye konuştu.

Kayseri'de yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, eğitimde 4 bin 856 yeni derslik yapıldığını, okullara 550 bilişim teknolojileri sınıfı kurulduğunu, tablet bilgisayar, etkileşimli tahta ve yazıcıdan oluşan toplam 15 bin 500 malzemenin okullara ulaştırıldığını, Kayseri'ye 3. devlet üniversitesini kazandırdıklarını, yüksek öğrenim öğrencileri için 7 bin 289 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını anlattı.

Erdoğan, Kayseri'nin merkezinde 2 bin yatak kapasiteli bir yurt daha inşa edilmesinin planlandığını söyledi. Dünya standartlarında 33 bin kişilik stadyumun yanı sıra farklı branşlarda 36 spor tesisini de Kayseri'ye kazandırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, Erciyes Kayak Merkezi'nin kışın hafta sonları 100 bin kişiyi bulan ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Bu kayak merkezinin inşası için 26 milyon metrekarelik bir alanın tapusunu Kayseri'ye verdiklerini aktaran Erdoğan, Melikgazi Millet Bahçesi'nin ihalesinin yapıldığını, Kocasinan Keykubat Millet Bahçesi'nin ihale sürecinde ve Hacılar Millet Bahçesi'nin de yer seçimi aşamasında olduğunu kaydetti.

Toplam 2,3 milyon metrekare alana sahip millet bahçelerinin en kısa sürede tamamlanarak Kayseri halkının hizmetine sunulacağını bildiren Erdoğan, "Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 2,6 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 1607 yatak kapasiteli şehir hastanemizle birlikte 16'sı hastane olmak üzere 49 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Halen 4'ü hastaneden oluşan 9 sağlık tesisimizin inşası da devam ediyor. Toplu konutta Kayseri'de 18 bin 710 vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Bugün ilk etaplarını hizmete açacağımız kentsel dönüşüm projeleriyle toplam 9 bin konutu daha Kayseri'ye kazandırıyoruz." dedi.

Erdoğan, ulaştırmada 83 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 564 kilometre ilaveyle 647 kilometreye çıkardıklarını belirterek, yapımı devam eden yol projelerinin bir bölümünü daha gelecek yıl açacaklarını bildirdi.

Proje çalışmaları tamamlanan Yerköy Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattını en kısa sürede yatırım programına alacaklarını aktaran Erdoğan, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı Tren Hattı Projesi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin birinci etabının tamamlandığını, ikinci etabının yapımı için de ihale hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, Anafartalar Otogar Şehir Hastanesi, Nuh Yazgan Üniversitesi, Yüksek Hızlı Tren Tramvay Hattı Projesi'nin de ihalesinin bittiğini, yakında yer tesliminin yapılacağını söyledi. Kayseri'de 18 yıl önce hızlı internet kullanıcısı neredeyse yokken bugün 1 milyon 174 bin hızlı internet abonesinin bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, fiber optik kablo uzunluğunu 1750 kilometreden 9 bin 642 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi.

Kayseri'ye 9 baraj ve 4 gölet inşa ettiklerini, şehrin "denizi" olarak adlandırılan Yamula Barajı'nın her safhasıyla yakından ilgilendiklerini ve destek verdiklerini belirten Erdoğan, Pınarbaşı Panlı Barajı'nın ve Sarız Fettahdere Barajı'nın yapımlarının sürdüğünü, inşa edilen sulama tesisleriyle Kayseri'de 500 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, çiftçilere 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini, Kayseri'ye 2 Teknopark, 13 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulduğunu, 13 ilçeye ise doğal gaz arzı sağlandığını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN KADERİYLE AK PARTİ'NİN VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN KADERİ ADETA BÜTÜNLEŞMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan yatırımlar özetlendiğinde bile hizmetlerin saymakla bitmediğini belirterek "Sizlerle birlikte hem Kayseri'yi hem bölgemizi hem ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Yeter ki partimize, davamıza, ülkemize, milletimize, geleceğimize sahip çıkalım, fitneyi, fesadı, bencilliği yanımıza yaklaştırmayalım. Ne kadar samimi, hasbi, geniş ufuklu çalışırsak kendimize de şehrimize de ülkemize de o derece faydalı oluruz." şeklinde konuştu.

Kayseri'nin gani gönüllüğünü, derin görüşlülüğünü, çalışkanlığını, kabiliyetini yakından bildiğini vurgulayan Erdoğan, il kongresinin ardından yeni bir gönül seferberliğiyle Kayseri'de AK Parti üye sayısını katlayarak artıracaklarını ve hep birlikte AK Parti bayrağını daha da yükseklere çıkartacaklarını söyledi.

Erdoğan, "AK Parti, Türkiye'nin 81 ilinde ne kadar güçlenirse ne kadar büyürse ne kadar milletimizle muhabbetini derinleştirirse ülke olarak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kaderi adeta bütünleşmiştir. Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır, biz tökezledikçe Türkiye de ivme kaybedecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN İLE SAFİYE TEYZENİN GÜLÜMSETEN KONUŞMASI: SENİN DAMADININ ADI BAYRAKTAR MIYDI?

Erdoğan, daha sonra sahneye çıkan yaşlı kadınla konuştu. Erdoğan'a çorap ördüğünü ve ayağını silmesi için havlu hazırladığını belirten yaşlı kadın, "Çok emek veriyorsun Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadın, daha sonra Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a değindi. Erdoğan'a "Şu senin damadının adı Bayraktar mıydı?" diye soran yaşlı kadın, "Onu ben çok severim. Ona benim için sarıl. O çıktığı zaman acı kahve içmiş gibi sevinirim. Ona çok selam söyle" dedi.

NOTLAR

Kadir Has Stadyumu'ndaki kongreye Kayseri'nin çeşitli ilçelerinden gelen partililer için sosyal mesafe kuralına uygun oturma planı düzenlendi ve katılımcıların ateşi ölçülerek dezenfektan ve maske dağıtıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan stadyuma, "Adaletin Kılıcı Erdoğan", "Işık bilirdik karanlığı sen olmasaydın Erdoğan", "Er meydana yakışır, bayrak zirve şahikada yarışır büyük Türkiye" ve "Semaya açılan eller duada, ceddinin izinde gidiyor bu dava" yazıları asıldı.

Ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'nin fotoğraflarının yer aldığı "İki beden bir can Türkiye Azerbaycan" ve Mescid-i Aksa ve Azerbaycan fotoğraflarının bulunduğu "Bizi bekliyor Karabağ, Mescid-i Aksa" yazıları da stadyumda sergilendi.

Stadyuma kurulan dev ekranlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan "İnandığın yolda yürü" ve Kayseri Teşkilatı tarafından hazırlanan "Erdoğan" klibi gösterildi.

Kongrede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da birer konuşma yaptı.

Kongreye, AK Parti ve MHP milletvekilleri de katıldı.