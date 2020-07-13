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Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel konular ele alındı.

 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değinildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

 

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