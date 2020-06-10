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DHA
Haber Giriş: 10.06.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

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