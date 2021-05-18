Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı görüşme, yaklaşık bir saatin ardından sona erdi.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesine ilişkin detayları aktardı...

MHP'nin anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu. 2 Başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüştü. Bu sunumun ardından iki lider arasında bir görüşme gerçekleşmemişti, o görüşme bugün gerçekleşecek. AK Parti'nin de bir anayasa hazırlığını biliyorduk. AK Parti'nin hazırlığının bu görüşmede Bahçeli'ye sunulması bekleniyor. Önemli bir gündemde MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Elbette İsrail'in saldırıları da bu görüşmede gündeme gelecektir. Terörle mücadelenin de Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde konuşulmasını bekliyoruz.

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