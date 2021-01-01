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Haber: Gülseli KENARLI/DHA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği

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Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan. Özbekistan ve KKTC cumhurbaşkanlarıyla telşefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde yeni yılda ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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