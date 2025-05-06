Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.

BAHÇELİ KONUTUNA GELDİ

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için konutuna geldi.

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9 OCAK'TAN SONRA İLK GÖRÜŞME

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Liderler yılın ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. Saatler 18.00'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edecek. Bir önceki görüşme yine adreste olmuştu. O görüşmenin tarihi 9 Ocak'tı.

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Bu görüşmenin iki önemli hususu var, onların altını çizmemiz gerekiyor. Bahçeli'nin hastaneden çıkması ve mesaiye başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyareti olacak. 'Geçmiş olsun' ziyareti olacak bu, oldukça önemli. 14 Şubat'ta taburcu edilmiş ardından nekahet süresinin sonrasında Bahçeli görevine devam etmişti. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk görüşme yüz yüze saat 18.00'da gerçekleşecek.

Tabii birde 'Terörsüz Türkiye' hedefi var. 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında oldukça önemli gelişmelerin vücut bulması bekleniyor önümüzdeki günler içerisinde. İki lider bu konuyu da görüşecek."