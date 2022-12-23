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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda başbakanı ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mark Rutte#Hollanda
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda başbakanı ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydetti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mark Rutte#Hollanda

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