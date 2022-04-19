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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Herzog#İsrail

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik gerçekleştirilen saldırı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Daha önce Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırı sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü.

Görüşmeye dair Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

* İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.

"HER SENE KARŞILAŞILAN GÖRÜNTÜLER VİCDANLARI YARALAMAKTA"

Sayın Herzog’la görüşmemde şu hususları ifade ettim:

* Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400’ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür.

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* Mescid-i Aksa’nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze’ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır.

* Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Herzog#İsrail

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