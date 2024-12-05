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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres'le Suriye'yi görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Guterres#Suriye
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterresle Suriyeyi görüştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 18:44

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile MGK toplantısı esnasında telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile MGK toplantısı esnasında telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Guterres#Suriye

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