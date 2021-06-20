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Haber Giriş: 20.06.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Ülkemizin 4 bir yanındaki gencimizle bir ada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerle her bir araya geldiğimizde gençliğimizin heyecanları aklımıza geliyor.

Sizlere de kendiniz aileniz, ülkeniz için büyük hayaller kurmanızı tavsiye ediyorum. Çağlar açıp kapatacak devrimler hayal ile başlar. Hayatın her alanında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.

Dünya ile ülkemizin de büyük bir değişimin yaşamış olması sorumluğu artırıyor. Bizler cumhuriyet tarihinde yapılanları 3’e 5’e, 10 kadar 2023 vizyonuna hazırlıyoruz.

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