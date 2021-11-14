Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"TROYA, ANADOLUDUR"



Bunu izleme imkanını bize sağladığınız için, yayın yönetmeninden tutunuz oyuncu arkadaşlarımıza kadar, hepini şahsım milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Troya Müzesi'nin açılışını yapmak bana nasip olmuştu. Açılıştan sonra ilk defa sizlerle bir aradayım. Burada 2 heyecanı da bir arada yaşıyorum. Öncelikle belirtmek isterim. Troya Anadolu'dur. Troya, Anadolu'da yaşamış tüm halklar gibi bizi de temsil eden geçmişin bir sembolüdür. Millet olarak yaşadığımız tüm coğrafyalar gibi, Anadolu'da da iyi olan ne gördüysek hepsine sahip çıktık ve bunları da geliştirdik. Kendine güvenen bir millet olarak, bu topraklarda var olan her şeyi geleceğe aktarmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.

"YAHYA ÇAVUŞ MİLLETİMİZİN KALBİNDE İLELEBET YAŞAYACAKTIR"



Biz işte bu müzede olduğu gibi bilinen en eski çağlardan bu güne tarihimizi korumak için her türlü adımı atıyoruz. Müzeler fakiri bir ülkeden çıkıyoruz, çıkacağız. Ülkemizin 4 bir yanındaki en modern müzeler bizim dönemimizde yapılmıştır. Tarihin maddi kalıntılarını değil insanı değerlerini de koruyoruz. Ben, Muharrem'in babasını kutluyorum. Gerçekten Yahya Çavuş yaşayarak bu rolünü oynadı. Ve ben gözleri yaşlı olarak izledim. Tüm eserin bu noktada senaryosu konusunda da senarist kardeşime de teşekkür ediyorum. Ezineli Yahya Çavuş, Bigalı Çavuş gibi kahramanlığıyla Çanakkale Zaferimizi ölümsüz kılan biridir. Çok büyük bir düşman birliğini topraklarımıza çıkarma yapmasını engelleyen Yahya Çavuş, adını tarihe yazdırmıştı. Tüm kahramanlarımız gibi Yahya Çavuş da milletimizin kalbinde ilelebet yaşamaya devam edecektir. Millet olmanın gerekliliklerinden biri de tarihin sembollerinden olan isimleri nesilden nesile aktaracaktır.

Hatta ortaya çıkan eserler kendi sınırlarımızı da aşan bir ilgiye mazhar oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ezine Belediyemizin katkısıyla çekilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeselin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.