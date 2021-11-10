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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in serencamı bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdır

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu#Atatürk'ü Anma Töreni
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal’in serencamı bugünkü Türkiye’nin yol haritasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. "Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:
Her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde, siyasi ve ekonomik gücüyle dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz. Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Devraldığımız birikime sahip çıkan, bugüne kadar yapılanları 10'a katlayan cumhuriyeti büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. İstanbul'daki AKM'nin eski ve yeni binaları da ülkemizin nereden nereye geldiğinin sembolleridir. Milli iradenin üstünlüğü üzerine bina edilen yeni devletimizin, arayışlara, badirelere rağmen 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır.

Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır. Ülkemizde dillerinden Atatürk'ü ismini düşürmeyen ama onu anlamakta en küçük gayret göstermeyen kesim her dönem olmuştur. Mustafa Kemal, yüzbaşı rütbesiyle 1905'te Şam'daki 5. Ordu'da göreve başladı. 1908'de Libya'daki ilk görevine gitti. 1910'da Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Binbaşı rütbesiyle Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü. 1915 sonunda İstanbul'a döndü. 

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Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde bilmedikleri Nutuk'ta üç hedef belirtilir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız, milletimizi en geniş refah vasıtalarına ulaştıracağız. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkmıştır.  Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırlarımızda, Anadolu'nun her karış toprağında, hani bize diyorlar ya  Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Kemalistsiniz, hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller. 

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GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN BU SERENCAMI BUGÜNKÜ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI

Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır. Türkiye, bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslardadır. Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu? Ülkenin en büyük yatırımını engellemek için kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor. İnanın gazi hayatta olsaydı bunları o partiden sopayla kovalardı. Bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk o partinin kapısından içeri sokulur muydu, onu da bilmiyoruz. Kibirden yanlarına varılmayan, tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen faşist zihniyet milletimizden hak ettiği dersi alacaktır. 

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