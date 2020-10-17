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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı
Son dakikai haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi’nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi’nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan buradan helikoptere binerek yola çıktı.
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