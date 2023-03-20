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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Bakan Mehmet Şimşek ile görüştü

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#Mehmet Şimşek#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Bakan Mehmet Şimşek ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 21:14

Son dakika haberine göre; Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti Genel Merkezi'ne gittiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü öğrenildi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü öğrenildi. Mehmet Şimşek'le olan görüşme 1 saat 15 dakika sürdü ve saat 21.00'de sona erdi. 

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında görüşmeyi değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi, "Gazianteplilerin Mehmet Şimşek’in AK Parti’den Gaziantep’ten liste başı olması milletvekili olması talepleri var. İkincisi Mehmet Şimşek’in yeni dönemde ekonomi yönetimi yönünde talepler var. Ben zannediyorum. Gaziantep listelerinde milletvekili olarak yer alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sayın Cumhurbaşkanına talep etmişti. Sistem içerisinde yer almasını istiyorlar. Bakan olarak değerlendirilecekse milletvekilliğinden istifa edip, bakan olarak değerlendirilebilir” dedi.

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