Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Bakan Mehmet Şimşek ile görüştü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğü öğrenildi. Mehmet Şimşek'le olan görüşme 1 saat 15 dakika sürdü ve saat 21.00'de sona erdi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında görüşmeyi değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi, "Gazianteplilerin Mehmet Şimşek’in AK Parti’den Gaziantep’ten liste başı olması milletvekili olması talepleri var. İkincisi Mehmet Şimşek’in yeni dönemde ekonomi yönetimi yönünde talepler var. Ben zannediyorum. Gaziantep listelerinde milletvekili olarak yer alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sayın Cumhurbaşkanına talep etmişti. Sistem içerisinde yer almasını istiyorlar. Bakan olarak değerlendirilecekse milletvekilliğinden istifa edip, bakan olarak değerlendirilebilir” dedi.