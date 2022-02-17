Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide en güçlü döneme giriyoruz'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Görüntüler infial yarattı Rozetleri ellerinden alınGörüntüler infial yarattı! 'Rozetleri ellerinden alın!'#ABD
Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulunduYarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Şota Arveladzeden şaşırtan karar Acun Ilıcalı çok güveniyorduŞota Arveladze'den şaşırtan karar! Acun Ilıcalı çok güveniyordu#Hull City
Kovid atlatanların baş belası olmuştu Büyük gizem çözülüyor...Kovid atlatanların baş belası olmuştu! Büyük gizem çözülüyor...#Koronavirüs
Birbirlerinden şikayetçi oldularBirbirlerinden şikayetçi oldular!#Özer Hurmacı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomide en güçlü döneme giriyoruz'

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Engelli Memur Ataması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programına katıldı. Erdoğan, bugün yapılan 2927 engelli ataması ile kamudaki engelli memur sayısının 66 bine çıkacağını söyledi. "Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden Allah'ın izniyle kurtaracağız. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını, döviz prangasını ve enflasyon prangasını parçalayıp atacağız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
Bugün atamasını yapacağımız 2927 engelli kardeşimize işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Göreve geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı. Kamudaki engelli işçi sayısı da bu süreçte 127 bine yaklaştı. Son 9 yılda kamuda istihdam edilen sayısı 192 bin sınırına dayandı.

Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi de bu dertten kurtardık. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. 3 bin 200 engelli kardeşimize kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi. 

Haberin Devamı

Geçmişte kilitli kapı ardından yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Zincirle, iple bir yere bağlanıp kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına izin verilmeyen engelliler vardı. 

Zorlanan ailelerin engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Göreve geldiğimizde engellilerimizi de dertlerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk. Engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini kaldıracak tedbirler aldık. Evde bakım desteği, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrencisi sayısı 58 binden 320 bine çıktı. 

2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ

Verdiğimiz desteklerle, ücretsiz ulaşım vasıtalarıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık. Engellilerin önlerinin açıldığında nasıl güzel başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz. Biz her vatandaşımız da engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyoruz. Niyet halis olunca akıbet de ona göre tecelli ediyor. 

YENİ BİR TARİHİ HAMLENİN HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ

Yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son adımındayız. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizleri ile bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjektürel meselelerin bizi asıl araçlarımızdan geri bırakmasına izin veremeyiz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE EKONOMİDE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNE GİRMEKTEDİR

Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, ekonomik tetikçilere nasıl izin vermediysek, terörün başını nasıl ezdiysek, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden Allah'ın izniyle kurtaracağız.  Programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını, döviz prangasını ve enflasyon prangasını parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var. Turizm sezonunun açılmasıyla istihdam sayısı da hızla artacaktır. Siz karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Engelli Memur Ataması

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

#Koronavirüs
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık