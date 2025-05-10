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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Edi Rama ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk Başbakanı Edi Rama#Telefon Görüşmesi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Edi Rama ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 14:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rama'nın yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Arnavutluk'la dostluk ve diyaloğa önem verdiğini, gelecek süreçte iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvelerinin Arnavutluk'ta düzenlenmesinin Arnavutluk'un uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta pazar günü yapılacak parlamento seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk Başbakanı Edi Rama#Telefon Görüşmesi

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