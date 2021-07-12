Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

* Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.

* Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

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