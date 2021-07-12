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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.07.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollardan geçişin Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacağını, ücretsiz geçişlerin cuma gece yarısından itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

* Şimdi Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek.

* Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun cevabını yanıtladı. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklayarak, "Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz'a sürecek bir tatile kabül oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak" ifadelerini kullandı
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