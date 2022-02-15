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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO'yu ziyaret etti: Yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Dubai EXPO
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPOyu ziyaret etti: Yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPO'yu ziyaret etti, kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Dubai EXPO’yu yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
EXPO 2020’nin zihinleri birleştirmek şeklinde belirlenen temasını olumlu buluyorum. Olumlu gelecek için müşterek noktalarda buluşmalıyız. Yeni meydan okumalar, yeni çözümler aramaya yönlendiriyor. Çünkü biz çevreyi Allah’ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz.

SIFIR ATIK PROJESİ

Eşim Emine hanımın hamili olduğu sıfır atık projesini önemli buluyorum. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2023 vizyonumuzun yeşil kalkınma projesine öncelik verdik.

TOGG’un çevrenin korunmasına vereceği katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın değil, insana tabiata saygılı gelişmenin peşindeyiz. İnancımızın kültürümüzün gösterdiği yol budur.

Sergi alanımızın kısa sürede kurulmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlk Dubai EXPO’yu yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPOyu ziyaret etti: Yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUBAİ EXPO'YU ZİYARET ETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde resmi ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Expo'yu ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPOyu ziyaret etti: Yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai EXPOyu ziyaret etti: Yeni bir geleceği kurmakta çağrı olarak görüyorum

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