Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündemindeki konuları bitirmek için Meclis'teki çalışmalarına birkaç gün daha devam edecek milletvekillerine başarı diledi.

TBMM'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan 27'nci Yasama Dönemi çalışmalarının verimli şekilde sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Meclisimiz bugüne kadar 188 kanun teklifini görüşerek kabul etmiştir. Bu tekliflerin 108'i uluslararası anlaşma onayıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Kamu Denetçiliği raporları da Genel Kurulda görüşülen konular arasındadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçimlerini yapan Meclis Genel Kurulumuz, Sayıştay'ın yeni başkanını da belirlemiştir." diye konuştu.

Meclis İçtüzüğü değişikliğine ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11'inci Kalkınma Planı'na ilişkin iki ayrı kararın da Genel Kurulda onaylandığını hatırlatan Erdoğan, "Denetim faaliyetleri kapsamında verilen yazılı soru önergelerinden 31 binden fazlası cevaplandırılmıştır. Milletvekillerimizce verilen önergeler doğrultusunda 10 Meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlardan 6'sının raporları Genel Kurulda görüşülerek nihayete erdirilirken 4 araştırma komisyonunun çalışmaları sürmektedir." dedi.

Bu başarılı çalışmaların, 27'nci Yasama Dönemi'nin 4'üncü Yasama Yılı'nda da sürdüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son günlerine geldiğimiz bu yasama yılında Meclisimiz, 101 birleşimde 650 saat çalışmış, görüşmeler 31 bin sayfayı geçen tutanakta kayıt altına alınmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu'ndan yargı ve ekonomi paketlerine kadar pek çok önemli düzenleme, bu dönemde yürürlüğe girmiştir. Görüldüğü gibi Meclisimiz gerçekten dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Bu konudaki gayretlerimiz ve gösterdiğiniz fedakarlıklar için her birinize teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz Meclis çalışmalarının lokomotifliğini Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP grupları üstlenmektedir. AK Parti Grubu'ndaki her bir arkadaşımın, komisyonlara ve Genel Kurula iştiraklerini gösteren yoklamaları bizzat takip ediyorum. Aynı şekilde arkadaşlarımızın komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerine katkılarını da dikkatle izliyorum."

"MECLİS'İN, MEDENİ BİR ÇALIŞMA İKLİMİNDE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Maşeri vicdanın en üst düzeydeki temsilcisi olan TBMM'nin, medeni bir çalışma ikliminde faaliyetlerini sürdürmesine önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, bu konuda milletvekillerinin gösterdiği gayreti, sabrı ve yapıcı yaklaşımı takdirle karşıladığını ifade etti.

Erdoğan, yasama ve yürütme arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin, her iki taraf açısından da olumlu neticelere vesile olduğuna işaret ederek "Milletvekillerimiz hem sahadaki yüz yüze irtibatları sırasında hem Meclis'e gelen ziyaretçileri vasıtasıyla hem de pek çok farklı kanallardan kendilerine ulaşan talep ve tespitleri yürütmeye özellikle ulaştırma ihtiyacı duymaktadır. Her gün bir bakanımızın Meclis'te bulunmasını sağlayarak bu talep ve tespitlerin doğrudan en üst düzeyde muhatabına ulaştırılmasını temin ettik." dedi.

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan, AK Parti milletvekilleriyle 50-60 kişilik gruplar halinde kahvaltılı sohbet toplantılarını yeniden başlattıklarını ve devam ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birer hafta arayla iki ayrı grup milletvekilimizle bir araya geldik. Bu buluşmaların ilk turunu tamamlamış olduk. İnşallah ekimde Meclis açıldığında bu toplantıları yeniden başlatacağız. Milletvekillerimizle gruplar halinde bir araya geleceğimiz buluşmalarımızda sizlerle özgürce sohbet edecek, fikir alışverişinde bulunacağız. Salgın tehdidinin azalmasıyla geçtiğimiz normalleşme sürecinde paralel olarak il ziyaretlerimizi de tekrar hızlandırdık. Haziran başından bu yana Zonguldak, Hatay, Sakarya, Diyarbakır illerimizde gerçekten çok güzel, coşkulu, heyecanlı programlar gerçekleştirdik. İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Sizlerden de Meclisin tatile girmesiyle birlikte kendi şehirlerinizi, gönül seferberliği ruhuyla kucaklamanızı, teşkilatlarımızı harekete geçirmenizi, her kesimden vatandaşımıza ulaşmanızı istiyorum. Ataların dediği gibi erken kalkan yol alır. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına sadece seçimden seçime giden bir parti, bir grup olmadık, olmayacağız. Yılın her günü, Genel Merkez organlarımızda görev yapan arkadaşlarımızla, ana kademesinden kadın ve gençlik kollarına kadar tüm teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, eski yeni tüm arkadaşlarımızla sahayı güçlü şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her alanı, her yeri, her konuyu, karşı tarafın yalan ve iftira dalgasıyla doldurduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızla ruberu bir araya gelerek, bugüne kadar yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı anlatacağız ki bu yalan ve iftira dalgası daha başlamadan bitsin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

SİYASİ MÜSİLAJI ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ

Normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi tekrar hızlandırdık. Bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayı başında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Biz hiç bir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık, olmayacağız. Sahayı güçlü biçimde tutmak mecburiyetindeyiz. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalanla doldurduğunu unutmamalıyız. CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimizin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Onların gündemlerinin peşine takılmayacağız. Mümkünse sıkıntısını çözerek, gönlünü alarak vatandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri gösterecek duruşu ortaya koymamızdır. AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin tek sahibi millettir diyoruz. Milletin partisine yakışan, milletin içinde olmaktır. Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak siyasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz. CHP içinde gizlenemez hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını başlarına geçireceğiz.

HEDEF 2023 HAZİRAN

İnsanımız eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, enerjiden spora kadar her alanda yıllardır özlemini çektiği eserlerle bizim dönemimizde buluştu. Türkiye'nin bugünü gibi geleceğini de inşa edecek yegane siyasi yapı yine burasıdır. Türkiye'nin hak ve özgürlükler alanını genişletme konusunda ihtiyaçları mı var? Bunu yapacak olan biziz. Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur. Biz hiçbir meseleyi, talebi görmezden gelmedik, gelmiyoruz. Milletimiz ne diyorsa onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullandık. Karşı çıktıkları hangi hzimet varsa hepsini de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuştur. Buradaki mesele muhalefet etmek adına karşı çıkmak adına engellenmek istenen projeler adına samimiyetsiz yaklaşımın milletimize en iyi şekilde aktarılmasıdır. Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı şekilde çıktık. Ve hedef 2023 Haziran. Tek taahhütleri var olanı satmak, dağıtmak olan zihniyetin ülkenin hangi meselesine çözüm üreteceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Kimi belediyelerin bakanlıklarımızın yaptıkları çalışmaları sahiplenme çalışmalarına karşı dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür.

Karşımızda hala yalan, çarpıtma dışında politika yöntemi bilmeyen, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Biz kimin ne dediğine bakmayacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Biz derdi millet olan, derdi insan olan, ülke olan, hizmet eseri ve yatırım olan bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. İnşallah 2023'te Cumhur İttifakı olarak halkımızın karşısına bu anlayışla çıkacağız. Sanayi üretimi bir kez daha rekor seviyede artarak ülkemizin üretim gücünü teyit etti. Ekonomiyi böyle konuşuyoruz. Ekonominin bel kemiği olan sanayi ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye inşallah adım adım hedeflerine yaklaşıyor.

DİN KİSVESİ ADI ALTINDA BU MİLLETİ SÖMÜRENLERE DE PRİM VERMEYECEĞİZ

Yarın 15 Temmuz'un 5. yıldönümü. Türkiye, PKK ve DEAŞ gibi diğer terör örgütlerine karşı yürttüğü mücadeleyi FETÖ ihanet şebekesine karşı da vermektedir. Sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Biz bunları içerde de dışarda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'daki en büyük para olaylarını koordine eden yakalandı, getirildi. Bütün sorgulamaları yapıldı. Diğer terör örgütleriyle mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ'yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale gelene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Meclisimiz, Külliyemiz buralarda o gece kaç evladımız şehit oldu... Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Külliye'nin karşısında müzemizi bitirdik, açılışını yapacağız. Ülkemizin güvenliği artık sınırlarda değil tehditlerin bulunduğu yerde başlıyor. Diplomatik misyonlarımızın tüm alt birimlerde güçlendirmemizin sebebi budur.

PKK'ya da FETÖ'ye de teyakkuz halimizi sürdüreceğiz. Bu sadece siyasetin sorumluluğunda olan bir mesele değildir. 84 milyon vatandaşımızın tamamı ülkeyi ayakta tutacak bu kutlu davanın tarafıdır. Yeni nesillerin, çocukların bu anlayışı okul öncesinden başlayarak kazanmalarını sağlamak mecburiyetindeyiz. Kültürünü bilmeyen nesiller avuçladığımız su gibi elimizden akıp gitmeye mahkumdur. Hep birlikte bu doğrultuda azimle, cesaretle yolumuza devam edeceğiz.

Temmuz ayı içinde göğsümüzü kabartan başarılara imza atan sporcularımızı tebrik etmek istiyorum. İşitme engelli sporcularımız adeta destan yazdılar.

Salı günü Kurban Bayramımızla kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım diyoruz. KKTC'de Kurban Bayramımızı kutlamış olacağız. Hem bayramlaşacak, hem 20 Temmuz törenlerine katılacağız. Buradan vereceğimiz mesajların hem KKTC'ye moral, tüm dünyaya da kararlılık olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum.

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