Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı... Kadına karşı şiddet suçlarında cezalar artıyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir. İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür. Dünyada kimi yerlerde varlığını gördüğümüz sapkınlık dayatması değil kadın insan, erkek insanoğlu irfanından neşet eden erdem mücadelesidir.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI YÜZDE 34'LERE ÇIKARDIK

Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışı ile yapılır. İşte biz bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Kadınlarımızın çok önemli mesafeler katetmesini sağladık. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 27'lerden yüzde 34'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslek dalında kadın - erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır.

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Ülkemizdeki kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir devrim olan 6284 sayılı kanun, dünyada örnek teşkil eden bir düzenlemedir. Konuk evleri açılmasından izleme merkezleri kurulmasına kadar pek çok tedbir hayata geçirilmiştir. Kadına cinsiyetinden dolayı işlenen şiddeti, öldürme eylemini insan olan hiçkimse kabul etmez, edemez. Ülkemizdeki kadın cinayetleri oran olarak Avrupa ülkelerinin çoğundan daha geridedir. Ancak bu olayları sıfırlayana kadar kendimizi görevini yapmış kabul edemeyiz.

KADINA KARŞI ŞİDDETTE CEZALAR ARTIYOR

(Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi) Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Paketi en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır. Fiziki ya iletişim araçları ile yapılan ısrarlı takip eylemleri 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak işlem görecektir. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Eşe ya da eski eşe karşı kasten yaralama suçları da katalog suçları kapsamına alınarak tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir.

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O 28 ŞUBAT TARİH OLDU

28 Şubat'ta sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için zor kullanarak onları okulda çıkaran zihniyet kara bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü. 28 Şubat'ta acaba 2023'te iktidarı nasıl ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın o 28 Şubat eskide kaldı, tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz.

Kadınların varlıklarına saygı duymayanlar, meta olarak görenler hangi süslü kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar bu taraflarını açığa vurmaktan kaçınmıyorlar. Ülkenin ikinci büyük partisinde onca taciz, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden gelmesi en başta kadınlara karşı yapılan saygısızlıktır. Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamları tahayyül bile etmek istemiyorum. Nerede bu kadın dernekleri? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak? İnsan olmak, kadın olmak yetmiyor mu? Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne? görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuktur. Başak Cengiz'de bunları gördük, çıktılar mı ortaya? Çıkmadılar.