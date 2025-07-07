Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmaların ele alınması bekleniyor.



TBMM Başkanvekili Pervin Buldan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Süreç yeni aşamaya giriyor. Yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Bugün tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile bunları konuşacağız. Hayırlı bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile görüşme çok önemli. Gerekli adımları konuşacağız. " ifadelerini kullandı.



AYRINTILAR GELİYOR...

