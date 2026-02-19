Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki iftar programında konuşuyor...

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vatanı, milleti, bayrağı ve değerleri uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kutlu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişen gazilerimize şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz emanetleri olan sizlere ve şehit ailelerine Rabbim sabır versin. Nübüvvetten sonra en yüce makam şehadettir. Vatanı, milleti, inancı için canından geçmek kahramanlığın en büyüğüdür. Şehitlik mertebesine ulaşmak Rabbin karşısında ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı olmaları da aynı derecede kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu hassasiyetini gözettiğinin yakın şahidiyiz. Milletçe iftihar ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.

"CAN VERDİK ANCAK İSTİKBALİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK"

Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçti. Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına, işgal girişimlerine maruz kaldı. Kasabalarımız, köylerimiz yakıldı yıkıldı. ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar, günde 5 kez gökyüzüne yükselen ezanı susturamadılar, gönlerde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler, devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik ancak istikbalimizden taviz vermedik. Bütün badirelerden şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Çanakkale, Malazgirt ruhu ile kurtulduk. İstiklal harbinde 7 düvene karşı bu ruhla karşı geldik, Kıbrıs'ta akan kanı bu ruhla durdurduk, 15 Temmuz Destanını bu ruhla yazdık, ekonomik saldırıları ve milli birliğimize yönelik dezarformasyonları ve manipülasyonları bu ruhla bertaraf ettik.

"KUZU POSTU GİYDİRİLEN SIRTLAN SÜRÜLERİNİN DE FARKINDAYIZ"

50 yıldır terörle devam eden mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin bize emanet ettiği değerler vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Bugün dünya siyaseti yeni baştan şekilleniyor. Yakın çevremizde krizler, çatışmalar yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden satan, hak ve hukuk kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin tek dişli kalmış canavar olduğunu görüyoruz. Devletimzi tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oyunların ve tuzakların da, kuzu postu giydirilen sırtlan sürülerinin de farkındayız. Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde de adımlar atmaktadır. nerede tehdit ve tehlike varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimleri sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini sınırlandırdık.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇALIŞMALARINDA MESAFE ALDIK"

Yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olduğumuz savunma alanında yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, helikopterler, tanklar, hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Yarın sıra uçak gemilerine, savaş uçaklarına gelecek. Azmettik, kendimize güvendik ve 23 yılda buralara geldik. Şimdi sahadaki bu kazanımları kalıcı hale getirmek istiyoruz. 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmalarında mesafe aldık. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. Komisyonumuz 5 ağustostan beri çalışmaları dün nihayete erdirdi. Öte yandan komşumuz Suriye'de de güzel gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. İnşallah bu çalışmaları kazasız belasız menziline ulaştıracağız.