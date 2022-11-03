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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajla paylaştı! İşte Togg aracını kullandığı anlar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togg#Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 14:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan mesajında "İşte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de banttan indirilen ilk Togg aracını kullandığı anların görüntüsünü paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı" mesajını paylaştı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajla paylaştı İşte Togg aracını kullandığı anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Togg ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Her şeyden önce orası fabrika değil mi? Birileri diyordu ya 'Fabrika nerede?' diye. Togg'daki tüm mühendis, işçi ve teknisyenle 1300 kişi fotoğraf çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tabandan tepeye, tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bize nasip etti. Fiyatı şimdiden başladılar sormaya. Aceleci olmayalım. Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Babayiğitler sıradan oturan adamlar değil, saygın iş adamları. Oturup değerlendirme yapacağız. Mart ayında fiyat tespiti yapacağız. Bir elektrikli araç var. Bunu teşvik etmek sevdirmek bizim için maharet olacak. Temmuz 2022 ile ÖTV indirimi yapılmıştı. Yeni vergi düzenlemesiyle elektrikli araç için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

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7 ayrı üretim olacak burada. Sadece otomobil değil renk seçeneği de var. Arkadaşlarımız işlerine iyi çalıştılar. Yeşilin olmadığı çeşit olamaz. Eşim kırmızı dedi, kırmızı da karar kıldık. 2.teklif Aliyev'den geldi, '2 araba istiyorum' dedi. Birini ben kullanacağım dedi, birini de daireye dedi. Bugün telefon görüşmemizde onu hatırlattı. Araç olduğu yerde direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun, olduğu yerde dönüyor. Döndüğünün farkında değilsin. O denli huzurlu ve rahat. Daha önce test yapmıştım, 160 Km'ye kadar çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. 2 beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Bazı birimlerde eleman sayısı da artacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaşabiliyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Togg#Erdoğan

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