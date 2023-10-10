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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#Guterres
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 21:05

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#Guterres

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