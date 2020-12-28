MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir dönem müzecilik, milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür
GeriGündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir dönem müzecilik, milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.12.2020 - 19:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir dönem müzecilik, milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir dönem müzecilik, milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür." dedi.

Restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet ve Heykel Müzesi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir. Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz.

İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz.

Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle