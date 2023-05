Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yaptı: Açık ara öndeyiz, ilk turda biteceğine inanıyoruz

Haberin Devamı

Biz sizleri çok seviyoruz. Bu sevdalıların buluşması, bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Maşallah. Aziz milletim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarım. Değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber, açık ara önde bulunuyoruz.





Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının, hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabi biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'öndeyiz' diye bir kez daha, muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlardan değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyoruz.

Bu ne aşk bu ne sevda. Sözlerime İstanbul'dan, Ankara'ya ve buraya gelen kadar sevgileriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında bulanan ve yurtdışında vazife üstlenen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Sandık başına giden ve tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Tercihini bizden yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tabloların ötesinde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne bağlılığını bir kez daha ispatlamıştır.Bu gerçeği seçimlere katılım oranıyla gösterdik. Tarihimizde yok. Kayda değer üzüntü verici bir hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerinin kullanımı, hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Biz siyasi hayatımız boyunca her zaman milli iradenin kararına saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artış geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğundu gayri resmi sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana kullanan 27 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın, demokrasi şölenine katılan 56 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçlarının çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum.Seçimin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Milletimiz tercihini ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üzerinde yeri var. Yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmiş değil, sayımlar sürüyor. İlk turda biteceğine inanıyoruz. Bize gönül veren tüm kardeşlerimden teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. TBMM seçimi, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonun geneline Cumhur İttifakı hakimdir. Seçim sonuçlarının ülkemizi ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.

Biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz 'cezaevlerinin kapılarını kırıp bebek katilini dışarı salacağız' diyenlerle olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı sadece rabbimizde ve milletimizden alırız. Hamdolsun büyük ve güçlü Türkiye olduk. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması, milletimizin tercihinin bizden yana olması gerçeğini değiştirmiyor.