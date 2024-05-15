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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yılmaz Tunç#İbrahim Kalın
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tunç ve MİT Başkanı Kalını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 00:24

Son dakika haberi... Ankara'da kritik zirve... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. 

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat görüşmeye ilişkin şu bilgileri aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiler. Dün akşam için planlanan bir toplantıydı bu. Biriken konularla ilgili her iki isimden de aynı anda bilgi almak istediği belirtiliyor. Aslında programında dün akşam yapılacak olan toplantı bu akşama alınmış. Tabii ki gündemde güncel her konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği konular değil yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Yarınki grup toplantısı önemli. Bugün aldığı bilgiler neticesinde yarın ne söyleyecek? Tüm gözler 12'deki grup toplantısında olacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yılmaz Tunç#İbrahim Kalın

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