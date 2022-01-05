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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te evinde ziyaret edecek.

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CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında iki liderin görüşmesiyle ilgili şu bilgileri verdi:
İki liderin son görüşmesi 17 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti. Bu görüşme yılın ilk görüşmesi olacak. Ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetin gündemindeki önemli konuların konuşulması bekleniyor. Yeni dönemde beklenen bazı yasa taslakları, yasa çalışmaları da var. Görüşmede o çalışmaların da ele alınması bekleniyor; siyasi partiler ve seçim kanunu olmak üzere. Her iki partinin hazırladığı anayasa taslaklarının da yine konuşulmasını bekliyoruz. 

Ayrıntılar birazdan...

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#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MHP

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