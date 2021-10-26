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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

#Azerbaycan#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda... İşte ilk fotoğraflarCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda... İşte ilk fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda... İşte ilk fotoğraflar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.

​​​​​​​Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a geldi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda


FÜZULİ ULUSLARARASI HAVALİMANI'NIN AÇILIŞINA KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Füzuli'deki Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katıldı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda


AKILLI TARIM KAMPÜSÜ'NÜN TEMELİ ATILACAK

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Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.

Büyükelçilerin geri adımı sonrası Erdoğandan ilk değerlendirme: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz

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İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ TÜM YÖNLERİYLE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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CNN TÜRK'te Erdoğan'ın ziyareti hakkında şu detaylara yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti son bir yılda Azerbaycan'a gerçekleştirdiği 3. ziyaret olma özelliğini de taşıyor. Şu anda bulunulan havalimanına iniş yapan ilk lider olma özelliğini de taşıyor Cumhurbaşkanı. Bu açılış töreni ile birlikte havalimanı faaliyete başlayacak. Şuşa'ya 100, başkent Bakü'ye ise 300 km'lik mesafede bu havaalanı. Aliyev de gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde "Bu havalimanı Karabağ'ın hava kapısıdır" demişti. Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip ve büyük kargo uçakları da dahil tüm geniş gövdeli uçaklar iniş ve kalkış yapabiliyor.

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#Azerbaycan#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Aliyev

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