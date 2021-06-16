Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'nde... 'Bütün dünya bilsin ki' diyerek ilan etti



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İki devlet tek millet anlayışı ile saygı ve bahtiyarlıkla selamlıyorum. Bahtiyarım çünkü Karabağ'ı azad etmiş milli mecliste sizinleyim.

Tüm bölge ülkeleri hatta tüm dünya kazançlı çıkacaktır. Refahın artması için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız.

Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ’da yaşayan insanlardır. 30 yıl beni Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra asıl sahiplerine ulaştılar.

Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN Kİ YARIN DA YANINDA YER ALACAĞIZ"

Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum. Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız.

Karabağ’ı ve işgal altındaki toprakları yakıp gidenler, işgali görmeyenler azadlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Fuzuli’yi görsünler, Karabağ’ı görsünler her şey ortada. Gelirken işgalci giderken tarumarcı idiler.



Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir.

"GELECEK YIL ŞUŞA'YI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLARAK GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIZ"

Şuşa’nın Azerbaycan kültür başkenti ilan edilmesi dünyaya verilen bir mesajdır. Gelecek yıl Şuşa’yı Türk Dünya’sı kültür başkenti olarak görmekten memnuniyet duyarız.



'KİMSE RAHATSIZ OLMASIN'



Karabağ zaferi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Kimse rahatsız olmasın savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılacaklara bakıldığında çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Evlerinden 30 yıldır olan kardeşlerimize dönme yolu açılmıştır.

'PLATFORM OLUŞTURALIM'



Kardeşimizle teklifimizi yaptık. 6 ülke; Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak platform oluşturalım. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var. Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırının açılmasının Ermenistan'a faydası saymakla bitmez. Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.



NATO’dan hamdolsun olumlu görüşmelerle döndük ama dünyanın sorunları bitmiyor. Barışı ve adaleti dünyada hakim kılacağımız vakitler yakındır.

ALİYEV'İN KABRİNE ZİYARET



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

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