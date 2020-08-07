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Beyza Nur GÜLER- Harun UYANIK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:07,Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan'ın namazdan sonra açıklama yapması bekleniyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar sabah saatlerinde başladı. Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Camii çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. 

Namazdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi, dış politika ve koronavirüsle mücadele ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılmış ve ilk cuma namazı 24 Temmuz'da kılınmıştı. 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofyada

 

 

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