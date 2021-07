Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri alanda yeni bir seviyeye ilerliyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

80'i farklı ülkeden olmak üzere toplam 240 subayımız mezun oluyor. Üniversite bünyesindeki fakülteden mezun olarak TSK'ya katılan her subayımız ordumuzun gücünü arttırmaktadır. Türkiye, dünyanın en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Bizim tarihimizdeki pek çok müessese Batılıların modern dönemde önümüze çıkardıklarının ilhamıdır.

ASKERİ ALANDA YENİ BİR SEVİYEYE İLERLİYORUZ

Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Yeni seviyede TSK'nın insan kaynağı ve eğitim kalitesi itibariyle mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. FETÖ'cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli adımlar attık. TSK, sınırlarımızı koruma, doste ve kardeş ülkelere destek gösterme konusundaki performansıyla destan üzerine destan yazıyor. Sistem ve teknoloji önemli olmakla birlikte meselenin özünde insan olduğunun da farkındayız. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir.

Amerika kıtasını kardeş bilen bir milletin uzunca bir süredir kaderinin düğümlendiği yer Anadolu'dur, Türkiye'dir. Türkiye güçlüyse bu coğrafyalarda sevinç vardır. Eğer Türkiye güçlüyse, yakın uzak her yerde, zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır. Kahraman askerimiz kısa bir zaman önce Kıbrıs'ta bu milletin üzerindeki külleri silkip atabileceğini göstermiştir.

HİÇ KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Suriye sınırlarımız üzerinden ülkemizi bölmek için harekete geçen PKK ve DEAŞ'lı canilerin tepelerine binerek elde ettiğimiz başarı oyunu tümden değiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığı mücadelesinde Azerbaycanlı kardelerimize verdiğimiz hasbi destek bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir. Başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır. Açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Emperyalistlerin ve onların oyuncağı haline dönüşmüş kifayetsiz rejimler ile terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimizin çağrılarına kulak veriyoruz. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz, mazlum gözyaşı dökmez. Türk'ün olduğu yerde huzur olur, refah olur. Milletimiz hep ordusunun muzaffer olması dileğiyle dua eder.

BU KISIR DÖNGÜYÜ KIRDIK

Türkiye'nin güçlü duruşunun en önemli ayaklarından biri de askeri alanda verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferlerdir. Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

Her ne sebeple olursa olsun kaçırdığımız her fırsatın ülke ve millet olarak bize çok ağır maliyetleri olmuştur. Kalkınmadaki yaşadığımız gerilemenin maliyeti her alanda karşımıza çıkmıştır. Türkiye bu kısır döngüyü kırmayı başarmıştır. Kahraman ordumuzun maruz kaldığı saldırılara rağmen kısa sürede vizyonuna ulaşması yürüdüğümüz yolun doğruluğunun ispatıdır.

