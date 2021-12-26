Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın üstlenmesini istedi. Koca’nın talimatı üzerine Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edildi.

GENEL DURUMU İYİ

Asiye Ateş’in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından takip edilen Asiye’nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı kaydedildi.



Asiye’nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği belirtildi.

ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ

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Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi.

Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak" dedi.

ERDOĞAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü.

Gözden Kaçmasın Asiye emin elde Haberi Görüntüle

Hayvanların korunması ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Erdoğan Gaziantep'teki konuşmasında ise, "Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun, emin ellerde. Dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesi'ne götürdü. Şu anda Antalya Üniversitesi'nde gerçekten bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası dünyanın saygın hocası olan Prof. Dr. Ömer beye teslim ettik ve kendisi ile de görüştük İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz" ifadelerini kullanmıştı.

