Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
F.Bahçede Alex sesleri İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...F.Bahçe'de Alex sesleri! İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...#Fenerbahçe
Türkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüTürkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandı Nebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
Bu kez de iptal krizi Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldıBu kez de 'iptal' krizi! Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldı#ABD
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Sayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu Milli Piyango biletlerine yoğun ilgiSayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi#Milli Piyango
Dev maç için M.City-Liverpool örneği Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...Dev maç için M.City-Liverpool örneği! 'Belözoğlu beraberliğe razıydı, şampiyonlukta tek rakibi...'#Trabzonspor
Büyük skandal AB bu sözlerle sarsıldıBüyük skandal! AB bu sözlerle sarsıldı#Polonya
İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlarİstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar#Papağanlar
En güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTAEn güzel kış aktivitesi: Karda yürüyüş… | 6 ŞEHİR 10 ROTA#Seyahat
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asiye Ateş#Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ateş’in tedavisini Türkiye'nin de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın üstlenmesini istedi. Koca’nın talimatı üzerine Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edildi.

GENEL DURUMU İYİ

Asiye Ateş’in genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı ve doku nakli yapılacağı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından takip edilen Asiye’nin doku nakli ameliyatının, önümüzdeki hafta içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştü


Asiye’nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan’ın sürdüreceği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıHaberi Görüntüle

ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi.

Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak" dedi.

ERDOĞAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü.

Gözden Kaçmasın

Asiye emin eldeAsiye emin eldeHaberi Görüntüle

Hayvanların korunması ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Erdoğan Gaziantep'teki konuşmasında ise, "Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun, emin ellerde. Dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesi'ne götürdü. Şu anda Antalya Üniversitesi'nde gerçekten bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası dünyanın saygın hocası olan Prof. Dr. Ömer beye teslim ettik ve kendisi ile de görüştük İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştü


Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Asiye Ateş#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk