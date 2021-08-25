Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık hiçbir kesimin milletimize acı yaşatmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şehadet etmek üzere bir kez daha Ahlat'tayız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatan haline gelmesi ve o şekilde kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle, şükranla, minnetle yad ettiğini, Anadolu'nun fatihi, Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'dan bugüne kadar her seviyede millete hizmet etmiş, eser vermiş, gönüller yapmış tüm büyüklerini tazimle andığını söyledi.

"AHLAT, GÜNÜMÜZDE DE TARİHE ŞAHİTLİK ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Dünyada her şehrin farklı bir hikayesi bulunduğunu, Ahlat'ın hikayesinin ise tamamen kendine özgü olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü bu şehir tarih boyunca hep doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü vazifesi görmüştür. Medeniyetimize Hazreti Ömer'in armağanı olan bu bölge, Orta Asya'dan batıya doğru yönelen Müslüman Türk göçerlerinin de toplanma ve dağılma merkezi olmuştur. Asırlar boyunca nice sultanları, alimleri, seyyahları, dervişleri, tacirleri, zanaatkarları misafir eden bu kadim şehri Selçuklular İslam'ın kubbesi, Osmanlılar ise ata şehri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam, zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor.

Ahlat için 'taşların konuştuğu şehir' derler. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı bizim bugün bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu'nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat mezar taşları, bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir. Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz ama hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları sayesinde biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz."

"KAPSAMLI ÇALIŞMALAR BAŞLATTIK"

Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da Ahlat'ın çok büyük önemi olduğunu anlatan Erdoğan, Bizans imparatorunun Ahlat'a gelen öncü kuvvetlerinin, buradaki Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesinin zaferin ilk adımı olduğunu ifade etti.

Daha sonraki asırlarda Horasan bölgesinden Ahlat'a gelen ve buradan bütün Anadolu'ya dağılan gönül erlerinin bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve kardeşlik iklimini tesis ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ecdat bu topraklara geldiğinde harap, bitap, yıkık coğrafyayla karşılaşmıştır. Anadolu'nun bizim desenlerimizle bezendiği o yıllarda Ahlat da önemli ilim ve sanat merkezi oldu. Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührü vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla hem eski mezarlıklarda hem şehirde kapsamlı çalışmalar başlattık. İşte bugün burada yapılan etkinlikle hem ecdadı yad ediyor hem bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz."

Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.

"AHLAT'IN ŞANINA LAYIK BİR ESER OLDU"

5. yılına ulaşan bu programların salgın dönemi haricinde her yıl daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet görüyorum. İşte bu gördüğünüz mekan bunun en güzel ifadesidir. Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet kıraathanesi, oba çadırları, at ve okçuluk sporları üniteleri ve diğer hizmet birimleriyle millet bahçemiz Ahlat'ın şanına layık bir eser oldu. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biri olduğunu düşündüğüm bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Gören göz, işiten kulak, en önemlisi ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır. Milletimizle aynı istikamete baktığımız, aynı mücadeleleri verdiğimiz için ülkemizi hep ileri taşıdık. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin bu gücünün önemini çok daha iyi görüyoruz.

"GENÇLERİMİZ BU DEFA OYUNA GELMEMİŞTİR, GELMEYECEKTİR"

Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz refahın, adaletin, vicdanın sembolü olan geleceğe inşallah az kaldı. Kimi zaman sağcı solcu diyerek kimi zaman Alevi-Sünni diyerek kimi zaman Türk-Kürt diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir.

İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru, hakka ve adalete uygun ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Biz 84 milyon vatandaşımızın her birine layık olduğu hizmetleri sunmak için tüm imkanları harekete geçiriyoruz. Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz. Öbür tarafta Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Bütün felaketlerde attığımız adımları gördünüz. Mücadele bayrağını hep daha yukarıya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu vesileyle 2 yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr. Haluk Dursun hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, Kalın sağlıcakla...

AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. pic.twitter.com/dudmeLOwKn — AK Parti (@Akparti) August 25, 2021

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