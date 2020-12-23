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Haber Giriş: 23.12.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki temel atma törenine katıldı

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki temel atma törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

42 milyon Euro'ya mâl olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir.

Konutların Arnavut kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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