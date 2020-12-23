Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki temel atma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
42 milyon Euro'ya mâl olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir.
Konutların Arnavut kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyorum.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle