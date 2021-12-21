Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

ALMAN SÖZCÜ: YAKIN KOORDİNASYONU SÜRDÜRMEK İSTEDİKLERİ KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğünü duyurdu. Hebestreit açıklamasında, "Başbakan Scholz, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan'ı göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Her ikisi de Almanya ile Türkiye arasındaki yakın koordinasyonu sürdürmek istedikleri konusunda anlaştı. Görüşmede ikili ve dış politika konuları ele alındı" ifadelerini kullanarak görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaştı.