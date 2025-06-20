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Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bölgesel Konular#Erdoğan-Merz Görüşmesi
Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa'ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti.

Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü

İletişim Başkanlığı sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanlığı kritik görüşmeye ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran ile nükleer anlaşmazlıkların çözüm yolunun müzakere masasından geçtiğini, İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı sürecin bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail saldırıları ile tetiklenen bu şiddet sarmalının neticelerinin bölgeye ve Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimali bakımından zarar verebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gayret gösterdiğini, bu çabaların da süreceğini ifade etti."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bölgesel Konular#Erdoğan-Merz Görüşmesi

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