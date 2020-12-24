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DHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İlham Aliyev’in doğum gününü tebrik etti.

Erdoğan görüşmede Aliyev'e, bölgenin barış ve istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirterek teşekkür etti.

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