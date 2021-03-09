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AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Kabul edildi

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Kabul edildi

Son dakika haberi... TBMM'de "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyonun kurulacağını AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada duyurmuştu.

TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.

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