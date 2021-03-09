Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Kabul edildi
Son dakika haberi... TBMM'de "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyonun kurulacağını AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada duyurmuştu.
TBMM Genel Kurulunda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.