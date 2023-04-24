Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Kamu bankalarından 36 ay vadeli, 0.99 oranlı 'TOGG' kredisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yaklaşık 8 ay önce yine buluşmuş, hasret gidermiştik. Bugünde 14 Mayıs seçimleri öncesinde sizlerle yeniden buluşmak istedik. Sen ki şehzadeler, cananalar, gonca güller şehrisin. Manisa'yı sevmelere doyulmaz. Ben ayrılsam gönül senden ayrılmaz. Biz Manisa'yı sevmeye doymadık, doymayacağız. 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık. Manisa'yı 21 yılda yaptığımız 97 milyar liralık yatırımla büyüttük. Eğitimde 5 bin 112 yeni derslik kazandırdık. 2tdayum dahil 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. sağlıkta 743 adet sağlık tesisini kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 8 bin 104 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 2 813 konutun yapına devam ediyoruz. İlk arsa projemizde 18 konutluk altyapısı hazır arsa vereceğiz.

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11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştirdik. 4 millet bahçesi kazandırdık, kalanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 620 kilometre bölünmüş yol yaptık. Sabuncubeli Tünelini tamamlayıp hizmete soktuk. Ankara Manisa İzmir YHT'nin yapımı devam ediyor. Manisa'ya 31 baraj, 46 suluma ünitesi, 11 gölet ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 4 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. TMO ürün alımını sürdürecektir. 3 yeni organize sanayi bölgesi 5 tasarım merkezi kurduk. Şehrimize doğalgaz arzı sağladık. üç ilçeye daha daha doğalgaz arzı sağlayacağız. 14 Mayıstan sonra Türkiye Yüzyıl'ını da Manisa'yla beraber inşa edeceğiz.

"DARBECİLERLE, TERÖRİSTLERLE BOĞUŞARAK BUGÜNE GELDİK"

Ben inanıyorum ki Manisa bu seçimi kazaya bırakmaz. Manisa 14 Mayıs'ta bismillah diyor muyuz. Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz. gönlünü kazanmadığımız tek bir kişi bırakmadan herkese yaptıklarımız anlatacağız. Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktığımız bir yıldayız. Vatan topraklarındaki bin yıllık hükümranlığımız sınandığı milli mücadelede en çok emek verenlerden biri de Manisa'ydı. Son bir asırdır istiklalimize yönelik sinsi saldırılarla mücadele ettik. Ülke yönetimi üstlendiğimiz 2002'den beri demokrasi atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşı karşıya kaldık. Darbecilerle, teröristlerle boğuşarak bugüne geldik. Bu ülkedeki her bir vatandaşımız hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı. Her alanda hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşmasını sağladık mı. Vatandaşlarımızın hem bu ülkede hem de dışarıda güvenle huzurla dik bir şekilde yürümesini sağladık mı?

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"ZİLLET İTTİFAKI ŞUNU BİLİN BİZ ALLAH'IN KULLARI ARASIN AYRIM YAPMAYIZ"

Allah'ıma hamd olsun bu eserleri inşa etme fırsatını bize verdi. Şimdi yeni bir fırsat 14 Mayıs. İnşallah milletim yürü derse yine yürüyeceğiz. Allah göstermesin bunların eline ülke kalırsa başımıza gelecekleri düşünün. Ne diyor Bay Bay Kemal, bunlar Diyarbakır'da 51 kardeşimiz öldürdü. 'Ne diyorlar, başa gelirsek Selo'yu çıkaracağız.' Bunlara fırsat verecek miyiz. Ey Zillet İttifakı şunu bilin biz Allah'ın kulları arasın ayrım yapmayız. Üstünlük sadece Allaha olan yakınlıktadır. Bunu siz bilmezsiniz. Çıkmış Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim ne Alevilik dinimiz var ne Şia dinimiz var bizim tek dinimiz var Müslümanlık.

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"BAY KEMAL SEN ANLAMAZSIN BU ÜLKEDE MEMURLUK BİLE YAPAMAZSIN"

Gençler şimdi Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi daha iyi hale getireceğiz. Önümüzü kimse kesemez. Yeter ki bunlara fırsat düşmesi. 14 Mayıs seçimleri büyük önem taşıyor. Çünkü karşımızda ülkenin mevcut kazanımların göz dikmiş bir muhalefet var. Kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak insanları birbirine düşürme peşindeler. TCG Anadolu gemisinin Sirkeci'den Karadeniz'e doğru kalktı. Şimdi geri geldi. İnşallah 1 haftaya kadar İzmir'e demirleyecek. Bay bay Kamal'e gereken dersi TCG Anadolu gemimizle versinler. Bundan daha a büyüğünü yapacağız. İnşallah seçimden sonrada gereken adımları atacağız. Bay Kemal sen anlamazsın bu işlerden, bu ülkede memurluk bile yapamazsın. Bunun SSK'nın başında olduğu dönemde ölüler hastanede rehin alınıyordu. Bizim şehir hastanelerimiz muhteşem, kapıdan geleni geri çeviremezler, yasaktır. Ne diyorlar İngiltere'den 300 milyar dolar para getireceklermiş. Adamın devlet yönetimden haberi yok, 5 tane keçi verin kaybeder. Milletimizin güvenliğini tehlikeye atma pahasına teröristlere göz kırpıyorlar. Kandil ne diyor biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Arkadaşı Kandil olana benim milletim destek verir mi. FETÖ'cüler milletin ve devletin başına çökmek için boşuna mı bekliyor, ülkemizi diledikleri gibi soyamayan Londra tefecileri umutlarını boşuna mı Kılıçdaroğlu'na bağladılar. Bu ülkenin ekmeğini yiyenlere ne oluyor. Ülkemiz kendi doğalgazımızı çıkarıyor, bunlar rahatsız oluyor. terör örgütlerini inlerinde vuruyoruz, bunlar rahatsız oluyor. Değerli kardeşlerim bunları ancak biz vururuz, Bay bay Kemal onlarla Kandil'de resim çekiliyor. Benim milletim bunlara oy vermez.

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Ülkemi asrın felaketi depremlerin yıkımız kısa sürede kaldırıp konutları teslim aşamasına getiriyor bunlar rahatsız oluyor. yollara tünellere, barajlar karşı sergiledikleri hazımsızlığı saymıyoruz. Göreve geldiğimizde 26 tane havalimanı vardı, şimdi 58 tane var. Ülkemizi şehir hastaneleri ile donatmaya başladık mı? Bir masa kurmuşlar 7'li masa evlere şenlik. 7 kişi kurbanda bir danaya girse tamam da.... Türkiye geçmişte 2'li koalisyonları bile kaldıramayan siyasi iktidarsızlıklar yaşadı. Daha bakanlar koltuklarına oturamadan dağılan koalisyonlar nedeniyle ülkemiz altın yıllarında zaman kaybetti.

"TOGG İÇİN 36 AY VADEİ 0.99 ORANINDA KREDİ"

14 Mayıs'ta bunlara bay bay deyin. Sandıkta bunlara hadlerini bildireceğiz. Kardeşlerim bunların Tayyip Erdoğan'ı devirmek dışında bir amacı yok. Sadece söyleyip geçiyorlar. Tıpkı son mahalli seçimlerde suyu sütü bedava verecekleri süt gibi. Ben buraya Gemlik'ten Togg'un yeni temel atma tesisinden geldim. Kamu bankalarımız araç fiyatının yüzde 50 bedelinde 36 ay, 0,99 oranla kredi kullandıracaklar. Bugün ben de Gemlik'te Togg'u kullandım. Gemlik'te karanfile boğdular, durmak yok dediler. resmi rakamı aldım 60 bin kişi, Burası da muhteşem, Gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bunlar verdikleri sözü tuttular mı? Tutmadıkları sözün hesabını verdiler mi? Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Kendinizi geleceğini bu 7'li masaya emanet eder misiniz? Güvenliğinizi bu kumar masasına emanet eder misiniz? Hanımlar bakkaldan süt aldırmayacağınız birine ülkeyi emanet eder misiniz? Beyler dükkânızı 5 dakika emanete edemeyeceğiniz kişilere ülkenizi emanet eder misiniz? İşveren kardeşim vasıfsız bir eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenizin geleceğini emanet edebilir misiniz? İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihinizi doğru yapmalısınız...