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Haber Giriş: 09.09.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-23 Eylül'de ABD'ye gideceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-23 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek zirvede, göç, iklim değişikliği, terörizm gibi konularda dünya liderlerine mesajlar vermesi bekleniyor.

Ayrıca zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralarında ABD Başkanı Biden ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog’un da olacağı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Öte yandan BM Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen Türk Evi’nin de açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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