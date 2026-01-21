Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini; Suriye’nin birliği, beraberliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye için taşıdığı önemi vurguladı.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Görüşmede ayrıca terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve Suriye’deki hapishanelerde bulunan DEAŞ üyelerinin durumu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm unsurlarıyla kalkınan, terörden arındırılmış ve huzurlu bir Suriye’nin bölge istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.

GAZZE'DE BARIŞ SÜRECİ

Gazze’de barışın tesisine yönelik çalışmaların da gündeme geldiği görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda ABD ile eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdüreceğini belirtti.

TRUMP'A BARIŞ KURULU TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini Gazze Barış Kurulu’na davet etmesi nedeniyle ABD Başkanı Trump’a teşekkürlerini iletti.

TRUMP: ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, toplantısını bitirirken: “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var.” ifadelerini kullanmıştı.